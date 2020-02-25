Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщает ”Аль-Арабия” со ссылкой на государственное телевидение Египта. Мубарак умер в больнице спустя несколько недель после операции, пишет Meduza.
Хосни Мубарак находился у власти в Египте с 1981 года. Его свергли с поста президента во время протестов ”арабской весны” 2011 года. После отстранения от власти он шесть лет провел в заключении.
Его обвиняли в убийстве сотен протестующих в ходе ”арабской весны”. Сам Мубарак отрицал, что приказывал стрелять по протестующим. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению, но в марте 2017 года оправдали, после чего он вышел на свободу.
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