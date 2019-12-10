Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков в беседе с Лайфом назвал причину смерти бывшего мэра Москвы.

"Информацию подтверждаю, осложнения после операции на сердце", — сказал Теребков. Лужков скончался на следующий день после плановой операции на сердце.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Лужков скончался сегодня утром в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако из глубокого наркоза Лужков выйти не смог, – лопнул один из сосудов. После этого начался отёк лёгких, справиться с которым не удалось.

По словам источников в окружении Юрия Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама Батурина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию.

Семья Юрия Лужкова планирует провести церемонию прощания и отпевания в Германии. После этого тело бывшего мэра Москвы доставят в столицу, – его родственники уже обратились в МИД с просьбой помочь с транспортировкой.

Как стало известно, семья Лужкова просит разрешить похоронить его на Новодевичьем кладбище, а также планирует организовать гражданскую панихиду в Храме Христа Спасителя в Москве.