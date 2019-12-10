Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков в беседе с Лайфом назвал причину смерти бывшего мэра Москвы.
"Информацию подтверждаю, осложнения после операции на сердце", — сказал Теребков. Лужков скончался на следующий день после плановой операции на сердце.
Как сообщает телеграм-канал Baza, Лужков скончался сегодня утром в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако из глубокого наркоза Лужков выйти не смог, – лопнул один из сосудов. После этого начался отёк лёгких, справиться с которым не удалось.
По словам источников в окружении Юрия Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама Батурина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию.
Семья Юрия Лужкова планирует провести церемонию прощания и отпевания в Германии. После этого тело бывшего мэра Москвы доставят в столицу, – его родственники уже обратились в МИД с просьбой помочь с транспортировкой.
Как стало известно, семья Лужкова просит разрешить похоронить его на Новодевичьем кладбище, а также планирует организовать гражданскую панихиду в Храме Христа Спасителя в Москве.
В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет. За эти 18 лет в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные "лужковские надбавки". В городе восстановили ряд памятников, в том числе храм Христа Спасителя, собор Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, ансамбль Рогожской слободы и Иверские ворота и начали масштабный снос исторических зданий. При нем же началось точечное строительство башен-небоскребов и появился так называемый "лужковский стиль" в архитектуре.
28 сентября 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия". Эта формулировка была применена в России впервые. В конце июля и на протяжении августа в столичном регионе установилась аномальная жара, которую усугубило задымление от горевших в Подмосковье торфяников, смертность в городе значительно возросла. Лужков не сразу прервал отпуск, и СМИ сообщали, что в Кремле были этим недовольны.
После отставки Лужков занимался бизнесом в Калининградской области, его жена, предприниматель Елена Батурина, перебралась в Европу.
Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности "инженер-механик". После этого он работал в НИИ пластических масс имени Петрова, а с 1963 года работал в Министерстве химической промышленности СССР. В 1975 году он стал депутатом Бабушкинского райсовета, два года спустя избрался в Моссовет, где заседал до 1990 года. С 1987 по 1990 год он был депутатом Верховного совета РСФСР.
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