Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в ”Звездных войнах”

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды ”Звездных войн”. В 2005 году он снова исполнил роль вуки в ”Мести Ситхов”, пишет "Медуза".

В ”Пробуждении силы” (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде ”Последние джедаи” (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.