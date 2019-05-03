03.05.2019, 07:03

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в ”Звездных войнах”


rus.delfi.ee
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Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в ”Звездных войнах”
Foto: Elaine Thompson, AP

Умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки Чубакки в ”Звездных войнах”. Семья Мейхью написала в его твиттере, что актер умер вечером 30 апреля. Питеру Мейхью было 74 года.

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды ”Звездных войн”. В 2005 году он снова исполнил роль вуки в ”Мести Ситхов”, пишет "Медуза".

В ”Пробуждении силы” (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде ”Последние джедаи” (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.

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