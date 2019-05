Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в ”Звездных войнах”

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды ”Звездных войн”. В 2005 году он снова исполнил роль вуки в ”Мести Ситхов”, пишет "Медуза".

В ”Пробуждении силы” (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде ”Последние джедаи” (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.

Peter Mayhew, thank you for bringing joy to our lives as #Chewbacca. May you rest in peace, and may the force be with you 💙 https://t.co/BZCp0xRwZ9 pic.twitter.com/cFfF21220U