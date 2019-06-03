Умер актер из фильма ”Ширли-Мырли”

Отмечается, что ”Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам”. Причина смерти артиста не называется. Он будет похоронен 4 июня на Ваганьковском кладбище в Москве.

Матвеев известен в том числе по роли начальника ОСБ Миханошина в сериале ”Товарищи полицейские”, Нила Лаврова в сериале ”Аэропорт” и генерала в фильме ”Ширли-мырли”. Матвеев служил в театре Советской армии, Московском театре миниатюр и Центре имени Всеволода Мейерхольда.