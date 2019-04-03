Умер актер фильма “Особенности национальной охоты” Алексей Булдаков

“Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб”, — рассказали в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Также появилась информация, что Алексея Булдакова нашли без сознания в номере, где он проживал в Улан-Баторе. Артист вызвал такси, но вниз не спустился к назначенному времени. Когда дверь номера вкрыли, актер был без сознания.

Актер родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Алексей Булдаков окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969). Он начинал карьеру в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани.