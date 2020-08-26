Украинский журналист: Лукашенко, как панночка из "Вия" призвал к себе российскую прессу — ко мне, вурдалаки!

Что надо помнить (а пропаганда влияет и на память):

С самого начала протест в Беларуси вообще не был антироссийским. Он и сейчас еще совсем не антироссийский.

Но на неделе Лукашенко, как та панночка из "Вия", призвал на помощь российскую медиа-машину, "ко мне упыри, ко мне вурдалаки!"

Упыри-вурдалаки выползли и давай усиленно лепить из протестующих образ врага по лекалам 2014-го: бла-бла, кукловоды с Запада, цветной майдан, хотят запретить русский язык, предали единство братских народов, нацистские речевки, бчб-флаг коллаборантский и т.д.

Что дальше?

Наиболее вероятно, что гражданский протест, который сейчас только ищет свое лицо, будет вынужден под давлением пропаганды, продавливающей свою версию реальности, эволюционировать "куда-то в эту сторону". Вы говорите, что наши песни "нацистские", наш флаг "коллаборантский", а язык "русофобский"? Будем петь, держать и говорить вам назло! Потом это станет для многих участников основой самоидентификации на долгие годы. "Дочка, ты вот ходишь с бчб-флагом, а по телевизору сказали, что ты нацистка". Дочка это запомнит на всю жизнь.

(*Помню, как в 2004 году я вернулся с Майдана в родной Луганск, и пошел в конце декабря на день рождения своей бабушки. Родня и приглашенные меня тогда за мои "оранжистские" взгляды и поступки большей частью осудили. А вот бабушка, которая была из Вишнополя Черкасской области, сказала: "Ну ты не первый у нас в роду националист". И рассказала до того не афишируемую историю брата ее деда, который был "зеленым и воевал с Советами". Вот он, вдруг кому интересно. Ну и понятно, что эта история стала частью моей личной самоидентификации, вне зависимости от мнения тех гостей и родственников, что относились к "национализму" негативно)

Подозреваю, что без корректирующего влияния российской пропаганды, белорусы не так быстро смогут ощутить себя нацией. Спустя пару лет максима "в основе белорусского национализма лежит русофобия" будет казаться естественной как раз тем упырям и вурдалакам, кто эту русофобию усиленно заливал в фундамент здания Беларуси — пост-2020 (сейчас они думают, что заливают бетоном протест, но выйдет немного не так).