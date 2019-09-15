Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

По словам Гончарука, Украина уже начала обсуждение по нескольким амбициозным инфраструктурным проектам. ”Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально”, — сказал он.

Гончарук добавил, что для того, чтобы реализовать проект, Киеву необходимо договориться с Польшей и Белоруссией по поводу 40 водных путей. ”Чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения”, — сказал премьер-министр, отметив, что этот процесс уже запущен.

Консультации о соединении Балтийского и Черного морей водным путем идут уже несколько лет между Белоруссией, Украиной и Польшей. Последняя больше всего заинтересована в проекте, так как основные работы будут идти на ее территории, передавал ”Sputnik Беларусь”. По данным издания, объем расходов только на польскую часть пути может составить €12 млрд, а протяженность всего маршрута может превысить 2 тыс. км.