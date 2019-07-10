Украинский глава Донецкой области попал под смертельный обстрел. Зеленский пришел в ярость(1)
Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации Павел Кириленко попал под обстрел недалеко от села Гранитное, что в 95 километрах от Донецка. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на штаб операции объединенных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал жестко.
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