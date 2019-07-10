Украинский глава Донецкой области попал под смертельный обстрел. Зеленский пришел в ярость

Машина Кириленко ехала в колонне, когда по ней был произведён выстрел из противотанкового ракетного комплекса. Ракета попала в кузов грузовика, который следовал за автомобилем чиновника.

При взрыве один военнослужащий украинской армии погиб, другой получил ранение средней тяжести и был госпитализирован. Павел Кириленко не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал Генштабу активизироваться после обстрела кортежа главы Донецкой области Павла Кириленко. Об этом говорится на сайте Зеленского, передает gazeta.ru.

На ”любые вооруженные провокации” против населения, солдат и офицеров, следует ”мгновенно и жестко реагировать”, говорится в заявлении президента.

”Этот дерзкое нападение четко показал, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе”, — сказал Зеленский.