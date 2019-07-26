Украинский ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. Партия Зеленского сможет формировать правительство самостоятельно

По итогам обработки всех голосов по партийным спискам в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Первое место заняла президентская партия ”Слуга народа”, которой удалось набрать 43,16 % голосов. На втором месте — партия Виктора Медведчука ”Оппозиционная платформа — За жизнь”, набравшая 13,5 % голосов. Третье место заняла партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко ”Батькивщина”, которая с небольшим отрывом смогла обойти партию экс-президента Петра Порошенко ”Европейская солидарность”. У этих партий по 8,18 и 8,1 % голосов соответственно. Пятое место с результатом 5,82 заняла партия музыканта Святослава Вакарчука ”Голос”.

Выборы на Украине прошли по смешанной системе, поэтому по партийным спискам избирались только 225 депутатов из 450. Остальные проходят в парламент по мажоритарным спискам. Кандидатам от ”Слуги народа” удалось победить в 130 одномандатных округах. Таким образом президентская партия получила в парламенте 254 места, что позволяет ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.

По закону, официальные результаты выборов будут объявлены ЦИК Украины до 5 августа, сообщает Lenta.ru.