Украинский Boeing разбился в Иране из-за возгорания двигателя. Причины катастрофы выясняются(1)
В результате крушения самолета близ Тегерана погибли 177 человек. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Большинство жертв — граждане Ирана.
В результате крушения самолета близ Тегерана погибли 177 человек. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Большинство жертв — граждане Ирана.
Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), разбившийся в среду, 8 января, неподалеку от столицы Ирана Тегерана, потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.
В свою очередь глава управления чрезвычайных ситуаций Ирана сообщил агентству РИА "Новости", что причина крушения самолета техническая, и "никакой другой причины нет". Он добавил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана. Бортовой самописец разбившегося авиалайнера найден и отправлен на экспертизу.
Украинский Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. По данным авиакомпании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. В данный момент выясняется, все ли пассажиры присутствовали на борту и число пассажиров-граждан Украины. Все девять членов экипажа, граждане Украины погибли. Лайнер перестал выходить на связь в 05.14 утра, через две минуты после взлета.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы для выяснения причин авиакатастрофы. "Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", — написал Гончарук в Telegram-канале утром в 8 января. Он сообщил, что число граждан Украины, находившихся на борту, уточняется.
Между тем посольство России в Тегеране выясняет, находились ли на борту разбившегося самолета граждане РФ. Пока данных о присутствии россиян в самолете нет, отметили в российской дипмиссии.
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