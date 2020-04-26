Украинские работники больше не смогут попасть в Финляндию на сезонные работы(2)
Украина больше не разрешает своим гражданам ехать на сезонную работу в Финляндию или другие страны. Об этом сообщает Yle со ссылкой на издание Maaseudun Tulevaisuus.
Украина больше не разрешает своим гражданам ехать на сезонную работу в Финляндию или другие страны. Об этом сообщает Yle со ссылкой на издание Maaseudun Tulevaisuus.
В четверг из Украины прибыл первый рейс, на котором было около двухсот работников. Судя по всему, он теперь окажется единственным.
По планам, около 1500 работников должны были прилететь из Украины в течение следующих двух недель. Теперь, по словам начальника канцелярии министерства сельского и лесного хозяйства Яаны Хусу-Каллио, на сезонные сельскохозяйственные работы необходимо рекрутировать местных жителей.
- Надеюсь, что производители вовремя получат эту весть и подготовятся к тому, что больше украинских работников не будет. Нужно принимать срочные меры, чтобы уже начать весенние работы, — заявила Хусу-Каллио.
Ранее сообщалось, что финское правительство дало разрешение на ввоз 1500 иностранных работников, несмотря на закрытые границы, для обеспечения необходимого снабжения.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за 10 дней в США
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут