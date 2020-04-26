Украинские работники больше не смогут попасть в Финляндию на сезонные работы

В четверг из Украины прибыл первый рейс, на котором было около двухсот работников. Судя по всему, он теперь окажется единственным.

По планам, около 1500 работников должны были прилететь из Украины в течение следующих двух недель. Теперь, по словам начальника канцелярии министерства сельского и лесного хозяйства Яаны Хусу-Каллио, на сезонные сельскохозяйственные работы необходимо рекрутировать местных жителей.

- Надеюсь, что производители вовремя получат эту весть и подготовятся к тому, что больше украинских работников не будет. Нужно принимать срочные меры, чтобы уже начать весенние работы, — заявила Хусу-Каллио.

Ранее сообщалось, что финское правительство дало разрешение на ввоз 1500 иностранных работников, несмотря на закрытые границы, для обеспечения необходимого снабжения.

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