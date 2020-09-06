Украинец в Финляндии собирает до 130 кг черники в день и за два месяца зарабатывает 8 500 евро – как это возможно?

– Он установил абсолютный рекорд по сбору лесных ягод: за этот сезон он заработает 8500 евро! За день он собирает от 60 до 130 килограмм черники и от 25 до 40 килограмм морошки, — рассказывает о своем коллеге Евгении Тинькове организатор рабочих поездок в Финляндию Алекс Кирсанов.

Это уже третье лето, которое Евгении проводит в Финляндии. В этом году он приехал в муниципалитет Суомуссалми в середине июля и останется до середины сентября. За первые полтора месяца он успел заработать 7 000 евро. И это после вычета всех расходов. В оставшееся время он намерен ”надавить на газ” и заработать еще 1 500 евро.

– Мы собираем часов с шести утра. Потом уезжаем домой на обед, на это где-то два часа уходит. Потом едем обратно в лес и собираем до восьми. Примерно по 12 часов в день получается.

Нет, спина и ноги от собирания ягод в полусогнутом состоянии у Евгения уже не болят. "Привыкаешь, со временем все легче и легче. Поначалу, конечно, тяжело было", — признается он.

Компания, принимающая ягоды, платит за килограмм черники 2,20 евро, морошки — 10 евро, а брусники — 1,20 евро.

– В этом году очень хорошо черника и морошка растет, поэтому и заработок лучше.

Бруснику начали собирать только пару дней назад, и потом, как говорит Евгений, за неё будут платить побольше.

Дома, в центральной части Украины, Евгений работает в строительстве. Средний месячный заработок в этой сфере — около 10 000 гривен в месяц, то есть чуть более 300 евро.

Точных данных о количестве украинцев, приехавших собирать лесные ягоды в Финляндию, нет.

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