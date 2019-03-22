Украинец Павел Гриб приговорен в России к шести годам тюрьмы

Украинский студент Павел Гриб приговорен в России к шести годам колонии общего режима. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в пятницу, 22 марта, признал Гриба виновным в том, что он подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере.

Адвокат осужденного Марина Дубровина сообщила журналистам, что приговор будет обжалован. "Суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона. Приговор будем обжаловать", — сказала она.

Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 года (на тот момент ему было 19 лет) во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Один из героев фильма "Заложники Путина"

По версии следствия, Павел Гриб с марта по май 2017 года, находясь на Украине, переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи, якобы убеждая девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. Согласно материалам дела, после совершения теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

В Европарламенте недавно был показан фильм "Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля". В этой ленте рассказывается и история Павла Гриба.