Украина заявила о массовом лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что венгерские власти забирают обратно паспорта, которые раздавали жителям Украины. В интервью Oboz.tv он объяснил это тем, что документы соседнего государства зачастую получали не этнические венгры, а обычные украинцы, покупавшие справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в те годы, когда эта территория подчинялась Венгрии или Австро-Венгрии.

Москаль объяснил, что венгерские власти пришли к выводу, что паспорта были выданы незаконно, поскольку одним из основных требований для получения документа является знание венгерского языка. ”Выучить его почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе”, — сказал он.

Москаль заявил, что суды по лишению венгерского гражданства ”идут один за другим”, а выдача паспортов изначально объяснялась тем, что в Будапеште не представляли уровня коррупции.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Венгрии в России и в пресс-службу посольства Венгрии на Украине.