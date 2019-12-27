Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом

Как пишет ВСУ в фейсбуке, 8 августа 2019 года воздушное судно Euro-Asia Air выполнило полет "в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом". Было вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации.

"В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства", — пишет командование.

ВСУ утверждает, что суммы штрафов за "нарушение воздушного пространства в Крыму" гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд грн, поскольку те уже нарушили запрет более 200 тысяч раз и ни за одно из них никто не понес финансовой ответственности.

Там надеются, что случай с казахстанской компанией станет прецедентным.

Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией.