Украина ввела новые экономические санкции против России

"Это зеркальные меры - эмбарго и спецпошлины на российские товары", - сказал он, отметив, что они будут касаться тех товаров, которые на Украине "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что запрет введен на некоторые виды "промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и т. д.".

По его словам, это решение направлено на препятствование утечки капиталов в "страну-агрессор", а также поддержку существующих и создание новых рабочих мест на Украине.

Вторым решением кабмин Украины ввел с 1 августа текущего года специальные пошлины на импорт отдельных товаров из РФ.