Украина в знак протеста отказалась от участия в сессии ПАСЕ. Всему виной возвращение России

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", — написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.
При этом он указал, что на ближайшую сессию ПАСЕ, которая начнется 30 сентября 2019 года, Украина не будет отправлять новую делегацию. "Действующим останется старый состав делегации", — подчеркнул политик.
В Киеве не согласны с решением ПАСЕ по России
ПАСЕ 24 июня приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее право было оспорено Грузией и Украиной, указавших на нарушения норм международного права и регламента. Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений вопреки протестам многих восточноевропейских стран.
В начале июля Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы.
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