Украина в знак протеста отказалась от участия в сессии ПАСЕ. Всему виной возвращение России

В знак протеста против возвращения российских депутатов в Парламентскую ассамблею Совета Европы в Киеве приняли решение не отправлять украинскую делегацию для участия в осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил в Facebook председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и член фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием своих интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", — сообщил он.

По словам политика, Киев сосредоточится на проведении консультаций с другими государствами — членами Совета Европы с целью выработки плана по "возвращению доверия к ПАСЕ". Яременко уточнил, что этот план поддержало подавляющее большинство фракций Рады.

Часть украинской делегации поедет на сессию ПАСЕ

В тот же день депутат фракции "Европейская солидарность" в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что представители предыдущей делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые вошли в ее новый состав, все-таки планируют отправиться на сессию.