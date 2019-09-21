21.09.2019, 20:33

Украина в знак протеста отказалась от участия в сессии ПАСЕ. Всему виной возвращение России

 (1)
Deutsche Welle
EST 13
Украина в знак протеста отказалась от участия в сессии ПАСЕ. Всему виной возвращение России
Foto: Dominique Boutin, Sputnik

Киев отреагировал на возвращение России в ПАСЕ отказом от участия в работе этой организации. По словам депутата Рады Яременко, у страны нет другой возможности выразить свой протест.

В знак протеста против возвращения российских депутатов в Парламентскую ассамблею Совета Европы в Киеве приняли решение не отправлять украинскую делегацию для участия в осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил в Facebook председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и член фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием своих интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", — сообщил он.

По словам политика, Киев сосредоточится на проведении консультаций с другими государствами — членами Совета Европы с целью выработки плана по "возвращению доверия к ПАСЕ". Яременко уточнил, что этот план поддержало подавляющее большинство фракций Рады.

Часть украинской делегации поедет на сессию ПАСЕ

В тот же день депутат фракции "Европейская солидарность" в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что представители предыдущей делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые вошли в ее новый состав, все-таки планируют отправиться на сессию.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", — написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

При этом он указал, что на ближайшую сессию ПАСЕ, которая начнется 30 сентября 2019 года, Украина не будет отправлять новую делегацию. "Действующим останется старый состав делегации", — подчеркнул политик.

В Киеве не согласны с решением ПАСЕ по России

ПАСЕ 24 июня приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее право было оспорено Грузией и Украиной, указавших на нарушения норм международного права и регламента. Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений вопреки протестам многих восточноевропейских стран.

В начале июля Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: