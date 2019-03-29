Украина укрепила границу с Крымом

По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны. На контрольно-пропускных пунктах будет увеличено количество сотрудников, которые проверяют паспорта и досматривают автомобили. Это позволит ускорить работу приграничных объектов.

Шевцов отметил, что в Херсонской области будет действовать больше пограничных нарядов, чем обычно. Усиленные меры безопасности также введут вдоль черты между контрольно-пропускными пунктами. Отряды пограничников усиливают уже сейчас, однако в день выборов их будет еще больше.

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства. Он назвал ситуацию в приграничных областях «довольно напряженной, но контролируемой».

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.