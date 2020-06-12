Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО
Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщается на сайте военно-политического блока, пишет "Медуза".
Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщается на сайте военно-политического блока, пишет "Медуза".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Североатлантический альянс за принятое решение. ”Украина наконец получила заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе”, — сказал он.
Статус партнера по расширенным возможностям не касается членства в НАТО, отмечается в сообщении альянса.
Новый статус дает Украине право участвовать в некоторых учениях НАТО, до которых допускают только членов партнерской программы, и позволяет быстрее обмениваться разведывательными данными, говорил ранее Кулеба.
Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО. Ранее этот статус имели Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
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