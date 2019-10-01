Украина согласилась на урегулирование в Донбассе по "формуле Штанмайера"

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали "формулу Штайнмайера", — заявил в ответ на вопрос одного их журналистов президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, 18 сентября, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил об уже данном им согласии на "формулу Штайнмайера". Однако в тот же день представители Украины отказались подписывать документ. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что собирается обсуждать условия "формулы" в процессе самих переговоров в "нормандском формате", называя ее "одним из самых сложных вопросов" и обещая защищать "каждую каплю украинских интересов".

"Формула Штайнмайера" касается выполнения одного из пунктов минских договоренностей — определения статуса Донбасса. В конце 2015 года ее предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер