16.07.2019, 08:16
Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары
Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.
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