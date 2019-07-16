Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Интерфакс EST

Foto: Shamukov Ruslan, TASS

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.