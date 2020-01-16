Украина приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Согласно законопроекту, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых не являются официальными языками Европейского Союза, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не меньше 80% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает, что лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не меньше 40% в 9-м классе). Профильное среднее образование они будут получать на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает также, что образовательные программы учреждений общего и среднего образования могут предусматривать изучение одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) вместе с государственным языком, английским или другим официальным языком Европейского Союза.

Согласно документу, полное общее среднее образование имеет следующие уровни: начальное образование (I уровень), базовое среднее образование (II уровень), профильное среднее образование (III уровень).

Согласно закону, продолжительность получения полного общего среднего образования на каждом его уровне может быть изменено (продолжено или сокращено) в зависимости от формы получения образования.