Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на "Укринформ".
В письме постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы говорится о том, что Киев считает парад в "оккупированном" Севастополе "нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".
В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", якобы направленными на эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.
Ранее министерство иностранных дел Украины из-за военно-морского парада передало ноту протеста российскому посольству. Это не первая подобная нота со стороны Киева. В МИД России предыдущую ноту, которая касалась проведения в Крыму парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назвали "заявлением, порожденным извращенным восприятием реальности".
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