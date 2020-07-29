Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

В письме постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы говорится о том, что Киев считает парад в "оккупированном" Севастополе "нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".

В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", якобы направленными на эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.

Ранее министерство иностранных дел Украины из-за военно-морского парада передало ноту протеста российскому посольству. Это не первая подобная нота со стороны Киева. В МИД России предыдущую ноту, которая касалась проведения в Крыму парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назвали "заявлением, порожденным извращенным восприятием реальности".