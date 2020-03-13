Украина ”полностью ограничивает” пассажирское авиасообщение с 17 марта

”С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского (сообщения), в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства”, — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что ”по состоянию на сегодня ситуация именно такая”. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что ”граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться” на родину.

13 марта в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса. В пресс-службе Минздрава Украины подтвердили смерть 71-летней женщины из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!