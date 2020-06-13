Украина отменила запрет на въезд иностранцев

Условием для въезда иностранцев в Украину станет наличие действующей медстраховки. Прибывшие из стран с "широким распространением COVID-19" будут помещены под медицинское наблюдение.
Украина отменила временный запрет на въезд для иностранных граждан, который был введен в марте из-за пандемии коронавируса. Это решение приняло правительство страны накануне, сообщает украинская Госпогранслужба в субботу, 13 июня. Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут приезжать в Украину при наличии законных оснований, установленных законом "О пограничном контроле", и при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Кроме того, согласно постановлению, приезжающие иностранцы должны иметь при себе действующий страховой полис, покрывающий расходы на лечение в Украине. При этом те, кто приехал из стран с "широким распространением заболевания коронавирусной инфекцией" должны быть помещены под обсервацию (медицинское наблюдение). Исключение будет сделано для граждан этих стран, которые в последние 14 дней не находились на родине, а также еще для группы лиц.
В частности, обсервацию не надо будет проходить работникам диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудникам международных миссий, аккредитованных в Украине организаций и членам их семей, а также водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, воздушных и морских, речных судов.
Страны с широким распространением COVID-19
Государствами с "широким распространением COVID-19" считаются те, где число активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения, поясняется в заявлении. Соответствующий список Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Минздрав страны.
В Украине зафиксировано в общей сложности 30,5 тысяч заражения вирусом, 880 пациентов скончались. В последние дни в Украине фиксируется рост новых случаев заболевания COVID-19. Так, за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд — 753 инфицированных.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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