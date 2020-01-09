Украина назвала теракт и ракетный удар среди основных версий крушения ”боинга”(7)
Совет национальной безопасности Украины назвал основными версиями крушения ”боинга” в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.
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