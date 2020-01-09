Украина назвала теракт и ракетный удар среди основных версий крушения ”боинга”

Как передает телеграм-канал ”Украина 24/7”, СНБО также рассматривает столкновение лайнера с беспилотником или ”другим летающим объектом”.

Reuters 9 января сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

О технических неполадках на борту сообщили также иранские специалисты. Очевидцы крушения говорили, что самолет загорелся в воздухе и взорвался после падения.

”Международные авиалинии Украины” заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен.