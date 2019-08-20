Украина нашла альтернативу российскому газу

Украинская и молдавская стороны согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций для работы в реверсном режиме. Основной целью сотрудничества является диверсификация маршрутов поставок газа на Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/20 годов.

Украина до конца года собирается построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию газоизмерительной станции.

Россия и Украина заключили контракт на транзит газа в 2009 году. Срок действия десятилетнего договора истекает 31 декабря 2019 года. К этому моменту Россия планирует запустить газопроводы ”Северный поток-2” и ”Турецкий поток”, которые пройдут в обход Украины.

Из-за этого в Киеве опасаются, что газотранспортная система страны с 2020 года окажется невостребованной. Кроме того, с остановкой транзита Украина может столкнуться с техническими проблемами в работе газотранспортной системы, для которой помимо газа, необходимого для потребления, нужен и буферный газ, не подлежащий отбору.

Переговоры о продолжении транзита после 2019 года пока не увенчались успехом. Следующую трехстороннюю встречу сторон по газу замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович предложил провести 16 сентября.