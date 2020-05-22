Украина хочет получить от России компенсацию за задержание судов в Керченском проливе в 2018 году

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 22 мая, подало в Международный трибунал ООН по морскому праву меморандум против России с доказательной базой по делу о задержании в районе Керченского пролива трех кораблей Военно-морского флота Украины и 24 членов их экипажа в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на странице МИД Украины в соцсети Facebook.

В тот же день, 22 мая, замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил во время онлайн-брифинга, что украинская сторона собирается добиться от России "выплаты надлежащих компенсаций морякам, ВМС и государству Украина". Кроме того, Киев будет настаивать, "чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права и что РФ в будущем должна воздержаться от подобных нарушений в адрес украинских кораблей", — цитирует дипломата информагентство УНИАН.

Сумма претензий Украины к РФ не называется

Сославшись на то, что текст меморандума является конфиденциальным, Евгений Енин отказался называть конкретную сумму компенсаций, которые Украина собирается потребовать у России в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. При этом он указал, что в итоговую сумму компенсаций будут входить траты Военно-морских сил (ВМС) Украины на ремонт судов, а также расходы, связанные с невозможностью использовать эти суда в течение одного года.

Кроме этого, речь идет о компенсации материального и морального вреда украинским морякам, удерживавшимся 9,5 месяцев в российской тюрьме, а также о "вреде, причиненном государству Украина за нарушение ее прав", добавил Енин.

Задержание РФ украинских кораблей в районе Керченского пролива

25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море российские пограничники задержали украинские артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что разрешения на следование судов в порт Мариуполя не требовалось.