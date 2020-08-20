Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе

Какой может быть ненасильственная передача власти в Беларуси, насколько един Объединенный штаб оппонентов Лукашенко и какова роль России в происходящем — ответы на эти вопросы искали участники онлайн-дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла США с участием экспертов в Берлине и Варшаве.

Полторы недели после выборов в Беларуси: демонстранты устали?

Дискуссия проходила на фоне затихающих уличных акций протеста в Беларуси — после гигантского по размаху марша оппозиции в минувшие выходные митинги в начале недели были уже не такими массовыми. "Может даже показаться, что люди слегка устали", — заметил один из участников дискуссии. В тоже время в стране набирает обороты стачечное движение и, по общему мнению участников, именно увеличивающийся масштаб забастовок может сыграть ключевую роль в противостоянии оппозиции и президента Лукашенко. Но динамика уличных протестов, которые, как кажется, пошли на спад — это один аспект.

Другой — это вопрос политического лидерства оппозиции. После того, как Светлана Тихановская, на которую оказывалось давление, была вынуждена покинуть страну, оппозиция осталась без формального лидера и подчеркивает свою приверженность мирному протесту, который вряд ли вынудит президента Лукашенко добровольно покинуть свой пост.

Между тем, по мнению участника дискуссии, сотрудника белорусской редакции Radio Liberty Алексея Знаткевича, "страна прошла точку невозврата" — после событий минувшей недели и жестокого подавления протестов у Александра Лукашенко остался выбор между отставкой или установлением в стране диктаторского режима.

Публикация на этом фоне 25-страничного пофамильного списка сотрудников силовых структур, награжденных за участие в подавлении протестов, может расцениваться как сигнал уверенности власти в своих позициях, с одной стороны, так и сигнал силовикам о том, что пути к отступлению закрыты.

Протесты в Беларуси: осторожная позиция России

По словам Анны-Марии Динер, аналитика по Беларуси и политике безопасности РФ в Международной программе по безопасности Польского института международных отношений (PISM), Россия ведет себя в конфликте крайне осторожно . В отличие от событий в Киеве 2013-2014 годов, оппозиция в Минске не делает ставку на антироссийские настроения и тем самым не дает России повод для обвинений.