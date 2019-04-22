Уходит, но не сдается: что пообещал Порошенко после поражения на выборах



Со сцены Порошенко рассказал о своих планах в политике, пообещав отстаивать достижения своего президентства. Прежде всего, речь зашла о безвизовом режиме с Евросоюзом. По словам Порошенко, некоторые члены Конституционного суда планируют признать неконституционным электронное декларирование, которое было главным условием безвиза. Он также заявил, что планирует защищать украинскую армию, украинский язык, курс Украины на членство в ЕС и НАТО и православную церковь Украины. Кроме того, в его планах борьба за продолжение санкций в отношении России.

Порошенко заверил, что его команда будет "противостоять планам Кремля сформировать лояльное для себя большинство во время парламентских выборов", которые намечены на октябрь. "И это еще одна причина, почему я должен остаться в политике и защищать государство", — подчеркнул он.

После этого Порошенко на английском языке обратился к международным партнерам, призвав их поддержать евроатлантический курс Украины с учетом неопределенной ситуации, сложившейся из-за победы Владимира Зеленского на выборах. "Мы видим очень большой знак вопроса относительно курса Украины в ЕС и НАТО, — отметил действующий президент. — Мы понимаем, что в Кремле могут сейчас радоваться результатам выборов, поскольку могут считать, что, когда к власти придет новый неопытный президент, Украина попадет в сферу влияния России".

В ответ на заявления Порошенко его соратники аплодировали стоя и кричали "спасибо". Впрочем, не все были в штабе во время его выступления после поражения на выборах. Среди собравшихся не оказалось ни премьер-министра Владимира Гройсмана, ни спикера парламента Андрея Парубия, ни генпрокурора Юрия Луценко.

Работа над ошибками будет



Некоторые депутаты и министры, пришедшие поддержать Порошенко, признавали, что их команда допустила одну главную ошибку: они мало общались с избирателями на доступном им языке. Так считает, к примеру, депутат Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Владимир Арьев. Именно недочеты в информационной политике, по его мнению, и привели к провальным результатам на выборах.

Правда, работа над ошибками уже запланирована, заверил Арьев в интервью DW, добавив, что в ближайшие месяцы до выборов в Верховную раду его фракция будет активно защищать достижения Порошенко. Он также отметил, что фракция БПП будет поддерживать в парламенте инициативы нового президента, но не все. Он пообещал, что инициативы, направленные "на возвращение олигархов, которые вкладывались в проект "Зеленский" встретят "безумное сопротивление с нашей стороны".

В команде Петра Порошенко уверяют, что "утерли слезы" и уже начали готовиться к парламентским выборам. Те, кто остался с Порошенко осознают, что теперь единственный шанс защитить свои достижения за пять лет — это с максимальным результатом выиграть выборы в Верховную раду.