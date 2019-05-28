28.05.2019, 17:35

"Угроза национальной безопасности": в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора "Sputnik Литва"

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ru.DELFI.lt
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Sputniku Leedu peatoimetaja peeti lennujaamas kinni
Sputniku Leedu peatoimetaja peeti lennujaamas kinniFoto: Ekraanitõmmis Sputnikust

Российские СМИ сообщили, что шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку, передает ru.delfi.lt.

Задержанному с формулировкой "угроза национальной безопасности" Марату Касему запретили въезжать в Литву в течение пяти лет. Шеф-редактор "Sputnik Литва" уже покинул страну.

Представитель Службы охраны государственно границы Литвы Гедрюс Мишутис подтвердил DELFI, что во вторник в первой половине дня гражданин Латвии Касем прилетел в Вильнюс из Москвы. В ходе проверки документов выяснилось, что он внесен в список лиц, которым въезд в Литву запрещен.

Касема сопроводили в помещение аэропорта, где он находился, пока пограничники улаживали формальности.

Затем ему вручили уведомление о запрете на пребывание в Литве. Касему предложили выбрать рейс из Вильнюсского аэропорта. Он выбрал Ригу. Ближайший рейс в столицу Латвии — в 16:45. Пограничники проводили его на посадку.

Новостное агентство Sputnik было основано в ноябре 2014 года государственным агентством "Россия сегодня". В большинстве западных стран медиаэкспеты причисляют его к источникам дезинформации и инструментам государственной пропаганды России.

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