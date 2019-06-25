Учимся на ошибках других: финская полиция приняла домашних собак за бродячих и застрелила их

Прокурор обосновал это тем, что полицейский, принявший решение застрелить собак, имел весомые на то причины.

Государственный прокурор не стал выдвигать обвинений против полицейского, который 27 мая текущего года отдал приказ застрелить трех передвигавшихся по улицам г. Иматра собак. Владелец животных требовал разбирательства дела в суде.



Три дворняжки сбежали с участка владельца, который заявил о пропаже в местный собачий приют, однако не связался со службой спасения.



Местные приняли беглецов за бродячих собак из России

Многие жители Иматра заметили бегавших по улицам собак и сообщили в службу спасения, которая передала информацию полицейскому патрулю. Полицейские выследили собак и связались со старшим комиссаром, который дал разрешение застрелить бродячих животных.



Время от времени в Иматра с российской стороны проникают бродячие собаки из России.



У собак не было ошейников



Решение комиссара было основано на информации, переданной патрулем, согласно которой у собак не было ошейников, а их поведение не указывало на то, что это были домашние животные. Собаки не подпускали к себе людей, а хаотично перебегали через шоссе и обратно.

Жители района были озабочены своей безопасностью, и полиция вынуждена была запретить детям на велосипедах передвигаться на территории.