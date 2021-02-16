Ученые выяснили, как долго антитела к COVID-19 сохраняются в организме переболевших

Как пишет "Коммерсант", исследование проводилось с весны 2020 года, в нем приняли участие 1884 человека, работающих в учреждениях здравоохранения и переболевших COVID-19. У 96% из них антитела оставались спустя девять месяцев. У двух третей выработался клеточный иммунитет. Из 340 человек, у которых появились антитела, рецидив выявили менее чем у 1%.

Как рассказала врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин, при повторном заболевании у человека благодаря выработавшемуся иммунитету может быть приглушена симптоматика, либо болезнь будет бессимптомной. ”Неизвестно, может ли человек с антителами, заболев снова, инфицировать других и при этом не ощущать никаких симптомов (вируса.— ”Ъ”), но это, по-видимому, очень маловероятно”,— добавила врач. В мае планируется провести следующую фазу исследования, когда большинство участников пройдут вакцинацию.

Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. В России массовая вакцинации идет с 18 января. Российская вакцина ”Спутник V” уже одобрена к применению в 26 странах. Разработчик препарата, научный центр имени Гамалеи, рассчитывает, что ”Спутник V” даст иммунитет на год-два, хотя сейчас ”доказанный срок действия” составляет минимум девять месяцев.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!