Ученые рассказали, какие симптомы коронавируса проявляются первыми
Американские ученые определили, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Public Health, пишет Газета.ru.
Американские ученые определили, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Public Health, пишет Газета.ru.
Как выяснилось, симптомы возникают в следующем порядке: жар, кашель, боли в мышцах, тошнота и рвота, диарея.
Ученые подчеркнули, что такое открытие поможет вовремя обнаруживать болезнь и проводить подходящее лечение.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.
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