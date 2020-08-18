Ученые рассказали, какие симптомы коронавируса проявляются первыми

Как выяснилось, симптомы возникают в следующем порядке: жар, кашель, боли в мышцах, тошнота и рвота, диарея.

Ученые подчеркнули, что такое открытие поможет вовремя обнаруживать болезнь и проводить подходящее лечение.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.