Ученые рассказали, какие симптомы коронавируса проявляются первыми
Американские ученые определили, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Public Health, пишет Газета.ru.
Американские ученые определили, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Public Health, пишет Газета.ru.
Как выяснилось, симптомы возникают в следующем порядке: жар, кашель, боли в мышцах, тошнота и рвота, диарея.
Ученые подчеркнули, что такое открытие поможет вовремя обнаруживать болезнь и проводить подходящее лечение.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна
Вот кем Ельцин был по национальности