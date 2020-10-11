Ученые предупредили об опасности стирки во время пандемии COVID-19

Британские ученые из группы SPI-B заявили, что женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, так как делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи отметили, что женщины занимаются работой по дому, не подозревая, что COVID-19 может оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях до трех суток.
По словам ученых, наибольшему риску подвержены хозяйки из семей, проживающие с людьми разных поколений.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Не кашель и не температура: назван главный симптом COVID-19
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
В Британии назвали три новых симптома коронавируса
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно