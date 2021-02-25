Ученые опять бьют тревогу: в Нью-Йорке распространяется новая форма коронавируса, которая может снизить эффективность вакцин

Новая форма, получившая название B.1.526, впервые появилась в пробах, собранных в городе в ноябре. К середине этого месяца на ее долю приходится примерно одна из четырех вирусных последовательностей, находящихся в базе данных ученых.

Первое исследование нового варианта, проведенное группой из Калифорнийского технологического института, было опубликовано в интернете во вторник. Второе исследование, над которым работают сотрудники Колумбийского университета, пока не опубликовано.

На данный момент ни одно исследование не было оценено экспертами и не опубликовано в научных журналах. Однако, по словам ученых, стабильные результаты говорят о том, что распространение этого варианта реально.

”Это не особо радостные новости, — сказал Мишель Нуссенцвейг, иммунолог из Университета Рокфеллера. - Но знать об этом хорошо, потому что тогда мы, возможно, сможем что-то предпринять”.

Исследователи Калифорнийского технологического института обнаружили рост B.1.526 путем сканирования мутаций в сотнях тысяч генетических последовательностей вируса. ”Мы обнаружили повторяющуюся закономерность и группу изолятов, сосредоточенных в районе Нью-Йорка, которую я не видел", — рассказывает Энтони Уэст, биолог из Калифорнийского технологического института.

Он и его коллеги обнаружили две формы коронавируса, частота которых увеличивается. Первая — с мутацией E484K. Она распространяется в Южной Африке и Бразилии и, как считается, помогает вирусу частично уклоняться от вакцин. И другая — с мутацией под названием S477N, может повлиять на то, насколько плотно вирус связывается с клетками человека.

По словам доктора Уэста, к середине февраля они составляли около 27 процентов вирусных последовательностей Нью-Йорка, внесенных в базу данных. На данный момент они сгруппированы вместе и составляют B.1.526.

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