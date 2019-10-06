Ученые определили самые безопасные страны в случае апокалипсиса

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Полностью TOP20 вы можете найти здесь.