Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса

Исследование специалистов показало, что COVID-2019 передается не только воздушно-капельным и контактным путем. Они изучили отходы жизнедеятельности зараженных новой инфекцией и обнаружили высокое содержание живого SARS-CoV-2 в образцах кала.

По мнению ученых, результаты их исследования подтверждают возможность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем. Они предупредили, что необходимо учитывать этот путь передачи болезни.

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