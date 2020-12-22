Ученые: новый штамм коронавируса чаще поражает детей. Почему и как их защитить?

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, способен быстрее передаваться детям, и следовательно, они — наиболее уязвимая категория населения, заявил изданию Sky News профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон. Он пояснил, что об этом свидетельствуют статистические данные.

"Есть намек на то, что штамм имеет более высокую склонность к заражению детей. Мы пока что не установили какой-либо причинно-следственной связи, но можем видеть это в статистике", — сказал специалист.

По словам Фергюсона, новый штамм коронавируса чаще всего фиксируют среди детей в возрасте до 15 лет. В Имперском колледже предположили, что он отличается от старого особенностями проникновения в клетки человеческого организма — это может означать, что теперь дети стали так же восприимчивы к коронавирусу, как и взрослые.

Причина этого — кардинальные изменения в геноме, объяснил "Газете.Ru" терапевт клиники "Семейная" Александр Лаврищев. "Раньше SARS-CoV-2 не удавалось воздействовать на детей, но вирусы постепенно адаптируются и к лекарствам, и к тем организмам, которые они хотят поражать с большей эффективностью, поэтому происходящее вполне закономерно", — сказал медик.

Врач-терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов в свою очередь уточнил, что новый штамм коронавируса значительно отличается от первого — в 20 случаях комбинации пар хромосом в их генома не совпадают. Именно такая значительная мутация и сделала его настолько заразным, что подверженным ему стал и детский организм, сообщил медик "Газете.Ru".

Между тем врач-инфекционист Анна Баландина уверена: даже если дети действительно начнут заражаться чаще, это еще не значит, что болезнь будет проходить в тяжелой форме. Скорее всего, как и раньше, в большинстве случаев у несовершеннолетних инфекция будет протекать бессимптомно. "У ребенка иммунная система заточена на то, чтобы отражать вирусные и бактериальные атаки, и даже мутировавший коронавирус не станет более опасным. У детей хорошо развита система быстрого реагирования — вирус проникает в клетки, но размножаться не может. Это врожденное свойство организма мы теряем с возрастом", — пояснила медик "Газете.Ru".