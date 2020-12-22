Ученые: новый штамм коронавируса чаще поражает детей. Почему и как их защитить?

По ее словам, защитить несовершеннолетних от нового штамма коронавируса можно давно проверенными способами — детям нужно объяснить правила личной гигиены, а также необходимость ношения масок и перчаток. Кроме того, по возможности лучше избегать попадания в большие компании и коллективы.
Напомним, что наиболее распространенным симптомом коронавируса у детей является нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Данный признак болезни встречаются у несовершеннолетних даже при отсутствии других признаков ОРВИ.
В то же время специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые также могут проявляться у детей с Covid-19.
В ходе исследования симптоматики больных коронавирусом детей ученые пришли к выводу, что 83% из них имели "кожно-слизистые изменения", такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый "клубничный язык" — опухший, бугристый и ярко-красный.
Кроме того, в редких случаях Covid-19 вызывает в детском организме мультисистемный воспалительный синдром, при котором воспаление локализуется одновременно в сердце, легких, кровеносных сосудах, почках и других органах.
Иммунолог Владимир Болибок отмечал в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда", что данный синдром проявляется постепенно. "Несколько дней или даже недель держится температура, потом появляется сыпь и одышка",— описал медик начальные симптомы мультисистемного воспаления.
Помимо данного синдрома, у детей в последнее время начали выявлять и синдром токсического шока (СТШ), сообщал профессор Университетской клинки Дрездена Раинхард Бернер. СТШ обычно вызывается такими бактериями, как стафилококк и стрептококк, которые серьезно повреждают жизненно важные внутренние органы — печень, почки, костный мозг и легкие. Иногда этот синдром может становиться причиной миокардита — тяжелой форы воспаления сердца.
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