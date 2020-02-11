Ученые назвали возможный источник происхождения коронавируса. Это — животные

В понедельник в двух исследованиях, опубликованных в журнале Nature, ученые сообщили, что анализ последовательностей генов, полученных из вирусов у нескольких пациентов из Ухани, показал: коронавирус очень похож на вирус, который в 2000-е годы вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), от которого тогда скончались около 650 человек.

Так, согласно одному из исследований, анализ биоматериала, взятых у семи пациентов из Ухани, показал, что оба вируса демонстрируют схожесть последовательностей генов на 96%. При этом считается, что вирус SARS-CoV также зародился в рукокрылых, передался виверровым — семейству млекопитающих из отряда хищных, и лишь затем начал инфицировать людей, вызвав вспышку заболевания в 2002-2003 годах.

Западные СМИ напоминают, что хотя, по мнению ученых, рынок в китайском городе Ухань, на котором торговали животными, стал эпицентром распространения коронавируса, однако более точный источник зарождения вируса, а именно животное-носитель, пока неизвестен.

"По сути дела, это версия SARS, которая распространяется легче, но и наносит меньший ущерб", — прокомментировал результаты исследований профессор Йен Джонс из Университета Рединга.