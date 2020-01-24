Ученые назвали причину быстрого распространения смертельного китайского вируса

Ранее ученые заявили, что первоначальным источником коронавируса были змеи. Исследователи изучили структуру 2019-nCoV и обнаружили, что она близка к генетической структуре южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. До этого в возникновении коронавируса обвиняли летучих мышей — в некоторых регионах Китая их едят, они же продавались на животноводческом рынке в Ухане, где были обнаружены первые зараженные.
По последним данным, в мире насчитывается 876 случая заражения вирусом 2019-nCoV, число летальных исходов на данный момент достигло 30. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая для того, чтобы ограничить распространения болезни, почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.
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