Ученые назвали причину быстрого распространения смертельного китайского вируса

Как поясняет агентство, несмотря на то что Китай — высокотехнологичная страна и вторая экономика мира, он отстает от США и стран Европы по уровню развития животноводства. Само разведение животных по состоянию на 2010 год в основном осуществлялось на задних дворах домов или на обычных фермах (44 процента поголовья скота). В таких условиях скот может свободно контактировать с другими домашними животными и хранящимися там же запасами урожая.

Для сравнения, в США и странах Европы более 95 процентов свиней и домашней птицы разводятся изолировано на специальных промышленных фермах при соблюдении всех санитарных норм. Вопросы к Китаю также возникают на этапе реализации скота. Животных в КНР можно купить на специальных животноводческих рынках, где скот содержится в открытых стойлах и забивается там же по требованию покупателя. В результате первыми зараженными новым коронавирусом оказались люди, связанные с такими животноводческими рынками Уханя, который называют родиной заболевания, пишет Bloomberg.

Несовершенство животноводческой системы Китая проявлялось и в предыдущие годы во время птичьего гриппа (H5N1) и свиного гриппа (H1N1). Первый вирус распространился в Китае из-за контакта диких мигрирующих птиц с домашними. Второй — предположительно, из-за глобальной тенденции по перемещению свиней между фермами Европы, Северной Америки и Азии.