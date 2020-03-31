Ученые назвали подавляющую коронавирус влажность воздуха

Как показали исследования, инфицированные грызуны чаще передают вирусные частицы по воздуху неинфицированным соседям в условиях низкой влажности. Ученые отмечают, что сухой воздух значительно упрощает перемещение вируса в помещении, а также ослабляет способность дыхательных путей выводить вирусные частицы. Кроме того, способность иммунной системы реагировать на патогены подавляется в более сухих условиях.

При этом специалисты указывают на то, что слишком высокая влажность, например в тропиках, также создает благоприятные условия для распространения вируса, поскольку позволяет вирусным частицам чаще оседать на поверхностях.

Исследователи рекомендуют использовать в помещениях увлажнители воздуха и поддерживать 50-процентную влажность.

При этом ученые напоминают, что подобная мера предосторожности помогает сократить риски передачи вируса воздушным, но не капельным путем и что необходимо мыть руки и дезинфицировать поверхности.

Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул уже почти 200 стран. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, 33 тысяч человек умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболевших и жертв больше.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!