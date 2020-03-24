Ученые назвали новую причину вымирания динозавров. И это не коронавирус

Мел-палеогеновое вымирание произошло около 66 миллионов лет назад и привело к исчезновению динозавров. Считается, что это произошло из-за падения астероида Чиксулуб на полуостров Юкатан, после которого в верхние слои атмосферы поднялось горячее облако расплавленных твердых пород. Это спровоцировало глобальные лесные пожары.

Продукты горения сформировали облака пыли, которые препятствовали проникновению солнечного света. Из-за этого средняя температура на планете снизилась на 26 градусов, отмечают ученые.

Выяснилось, что холод был сильным, но не настолько, чтобы привести к массовому вымиранию. В то же время облака выбросов от пожаров могли поглотить большую часть солнечного света и полностью остановить процессы фотосинтеза примерно на год. Это лишило динозавров кормовой базы и нарушило цепочки питания, замечают авторы исследования.

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